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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Станислав Черчесов: Игнашевич будет приходить на тренировки и помогать
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о небольших изменениях в тренерском штабе, а также объяснил свой выбор по некоторым позициям:
– Что с Ташаевым?
– Он травмирован. Если бы не был травмирован, думаю, был бы в составе.
– Также заслуживает внимание возвращение Заболотного.
– Здесь все абсолютно поверхности. Весной он не мог себя найти в новом клубе. Сейчас же свои отрезки проводит полезно для команды – и с первых минут выходит качественно, и на замену. Может играть, как пару раз уже было, с Дзюбой вместе. Понятно, что вдвоем они изначально не начнут, но такая ситуация по ходу игры возможна.
– В сборную вернулся Нойштедтер, который не попал в заявку на чемпионат мира, после чего разместил сообщение в социальной сети с явно выраженной обидой. Получается, обида в прошлом?
– Вот если бы он разместил флаг России и написал "Слава богу, что я не в составе!", то я точно бы оскорбился. А так, если человек расстроен, это нормальное явление. У Романа появится новый шанс себя проявить. Ничего личного. Мы видели несколько игр Нойштедтера. Его "Фенербахче" не попал в Лигу чемпионов, но сам Роман нормально смотрелся. Нужно его снова посмотреть на нашем уровне. Тем более мы играем с турками, шанс попасть в состав у него большой.
– В этом году все матчи сборная проведет за пределами Москвы. Какие-то дополнительные сложности это за собой влечет?
– Абсолютно нет. Мы же подписываемся под это. Мы ведь и в Ростове специально проводим контрольную игру с Чехией, потому что из Трабзона лететь час, а не четыре-пять, как до Москвы. Есть инфраструктура, которую мы можем задействовать. Хороший стадион, болельщики в этом городе. Есть чем гордиться. Сейчас есть вопрос по Сочи, где, как я понимаю, неважное поле. Но надеемся, к ноябрю его приведут в порядок. Но если что – выбор арен у нас есть.
– Будут какие-то изменения в тренерском штабе?
– Нет. Единственное – переговорили с Игнашевичем. Сергей начнет посещать наши тренировки и нам помогать. Будем давать ему возможность проявлять себя. Сегодня он работает в ЦСКА. Мы предложили ему возглавить сборную 2004 года рождения, но пока он не готов. Поэтому еще сразу после чемпионата мира договорились, что позовем его на первый сбор еще после чемпионата мира. Парень умный, не можем проходить мимо, - передает слова главного тренера "Спорт-Экспресс"
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