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Станислав Черчесов: Головину нужно еще десять дней, чтобы вернуться в общую группу

Станислав Черчесов: Головину нужно еще десять дней, чтобы вернуться в общую группу

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии Александра Головина, восстанавливающегося после травмы:

- Два дня назад мы с ним по телефону разговаривали, Саша осваивается. Понятно, что с травмы начинать в новом клубе никому неприятно, но, по информации на позавчерашний день, ему нужно еще буквально 10 дней, чтобы вернуться в общую группу. Мы приняли решение, что смысла нет его вызывать.

Напоминаем, что молодой россиянин перешел из ЦСКА в "Монако" после прошедшего чемпионата мира, но 8 августа растянул правую лодыжку во время тренировки и выбыл из строя. В связи с этим в состав национальной команды на матчи с Турцией и Чехией Александр не был включен.

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Теги: Черчесов Головин Монако ЦСКА сборная России
Сегодня, 17:09
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№1 Написал: перепитуля СПб (Сегодня, 17:19) #
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Болеет за:
«Зенит»
Потому что не играет в ЧР - так бы вызвал, что бы ноги Головину обломать по просьбе спартака
Регистрация: 26.08.2018 [жалоба]
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