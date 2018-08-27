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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Андрей Кобелев: "Зенит" и "Спартак" выглядят сильнее всех на старте ЧР и поспорят за "золото" (12)
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Юрий Семин: "Локомотив" работает над атакующими действиями. Сложности есть у всех, даже у "Барселоны"
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Станислав Черчесов: Головину нужно еще десять дней, чтобы вернуться в общую группу
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии Александра Головина, восстанавливающегося после травмы:
- Два дня назад мы с ним по телефону разговаривали, Саша осваивается. Понятно, что с травмы начинать в новом клубе никому неприятно, но, по информации на позавчерашний день, ему нужно еще буквально 10 дней, чтобы вернуться в общую группу. Мы приняли решение, что смысла нет его вызывать.
Напоминаем, что молодой россиянин перешел из ЦСКА в "Монако" после прошедшего чемпионата мира, но 8 августа растянул правую лодыжку во время тренировки и выбыл из строя. В связи с этим в состав национальной команды на матчи с Турцией и Чехией Александр не был включен.
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Станислав Черчесов: Акинфеев? У него плановый осмотр колена
Шунин, Рауш и Заболотный вызваны в сборную России. Акинфеев, Смолов и Миранчуки - нет
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