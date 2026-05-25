В "Родине" отреагировали на информацию об интересе к Кокорину

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин высказался о слухах, отправляющих в московский клуб экс-нападающего "Ариса" Александра Кокорина.
"Сейчас идут разговоры об очень многих уважаемых футболистах с громким именем, которых сватают в "Родину". Ни с одним из таких мы переговоров не ведем. Мы не гонимся за статусом — у нас очень перспективная и быстрая атака, который мы доверяем.

На данный момент все разговоры об Александре Кокорине или Артеме Дзюбе не соответствуют действительности", - сказал Зинин.

Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что "Родина" входит в список российских клубов, которые проявляют интерес к покинувшему кипрский "Арис" Александру Кокорину.

Также сообщалось, что форвард Артем Дзюба, заявивший о своем уходе из тольяттинского "Акрона", может этим летом пополнить состав новичка РПЛ.

35-летний Кокорин стал свободным агентом. Цвета команды из Лимасола россиянин защищал с 2022 года. В минувшем сезоне футболист провел 23 матча и отметился одним забитым мячом за 928 минут игрового времени.

Источник: "Чемпионат"

