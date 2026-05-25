В "Родине" отреагировали на информацию об интересе к Кокорину

На данный момент все разговоры об Александре Кокорине или Артеме Дзюбе не соответствуют действительности", - сказал Зинин.
Ранее в средствах массовой информации сообщалось, что "Родина" входит в список российских клубов, которые проявляют интерес к покинувшему кипрский "Арис" Александру Кокорину.
Также сообщалось, что форвард Артем Дзюба, заявивший о своем уходе из тольяттинского "Акрона", может этим летом пополнить состав новичка РПЛ.
35-летний Кокорин стал свободным агентом. Цвета команды из Лимасола россиянин защищал с 2022 года. В минувшем сезоне футболист провел 23 матча и отметился одним забитым мячом за 928 минут игрового времени.
