Вице-спикер Госдумы РФ: мы очень переживали и болели за "Спартак"

Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков поделился эмоциями от победы "Спартака" в Суперфинале Кубка России.
Фото: кадр из трансляции "Матч ТВ"
"Мы очень переживали и болели за "Спартак". Команда заслуженно выиграла Кубок России в этом году, билась.
Суперфинал был очень интересный: с множеством голевых моментов", - сказал Жуков "РБ Спорт".

В решающем матче за трофей спартаковцы обыграли "Краснодар" — основное время встречи завершилось вничью 1:1, в серии пенальти красно-белые выиграли 4:3.

За "Спартак" гол в основное время забил Пабло Солари (36'), в составе "Краснодара" отличился Дуглас Аугусто (57'). В серии пенальти спартаковцы все свои попытки реализовали, а у "быков" не забили Хуан Боселли и Кевин Ленини — их удары с точки потащил вратарь "Спартака" Илья Помазун.

