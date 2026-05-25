Тренер "Зенита": я бы не сказал, что "Динамо" помогло нам завоевать титул

Мы шли к возвращению себе первого места, "Краснодар" терял очки не только с "Динамо", но и с другими командами", - сказал Оливейра "Матч ТВ".
В 30 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал победу над "Ростовом" на выезде со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Александр Соболев, реализовавший одиннадцатиметровый удар. По итогам сезона петербуржцы стали чемпионами России, а "Краснодар" завоевал серебряные медали, проиграв в предпоследнем туре "Динамо" 1:2, бронзовые медали ушли в копилку московского "Локомотива".