Тренер "Зенита": я бы не сказал, что "Динамо" помогло нам завоевать титул

Тренер "зенита" Вильям Оливейра рассказал, что не считает победу "Зенита" в РПЛ благодаря осечке "Краснодара" в матче с "Динамо".
"Я бы не сказал, что"«Динамо" помогло нам завоевать титул, просто так получилось.
Мы шли к возвращению себе первого места, "Краснодар" терял очки не только с "Динамо", но и с другими командами", - сказал Оливейра "Матч ТВ".


В 30 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" одержал победу над "Ростовом" на выезде со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Александр Соболев, реализовавший одиннадцатиметровый удар. По итогам сезона петербуржцы стали чемпионами России, а "Краснодар" завоевал серебряные медали, проиграв в предпоследнем туре "Динамо" 1:2, бронзовые медали ушли в копилку московского "Локомотива".

