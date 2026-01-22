Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Динамо Мх
16:00
ЖелезничарНе начат
ЦСКА
16:00
АкронНе начат
Зенит
17:30
Шанхай ПортНе начат

Левандовски может покинуть "Барселону" ради МЛС

Роберт Левандовски может сменить Европу на МЛС уже ближайшим летом.
Фото: ФК "Барселона"
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, североамериканская лига проявляет серьезный интерес к 37-летнему нападающему "Барселоны", и сам польский форвард тоже рассматривает этот вариант.

При этом у игрока есть и другие варианты для продолжения карьеры. В числе альтернатив называются Саудовская Аравия, а также возможность остаться в Европе.

Действующий контракт нападающего с "Барселоной" рассчитан до июня 2026 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится