Левандовски может покинуть "Барселону" ради МЛС

Роберт Левандовски может сменить Европу на МЛС уже ближайшим летом.

Фото: ФК "Барселона"

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, североамериканская лига проявляет серьезный интерес к 37-летнему нападающему "Барселоны", и сам польский форвард тоже рассматривает этот вариант.



При этом у игрока есть и другие варианты для продолжения карьеры. В числе альтернатив называются Саудовская Аравия, а также возможность остаться в Европе.



Действующий контракт нападающего с "Барселоной" рассчитан до июня 2026 года.