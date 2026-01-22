По информации журналиста Флориана Плеттенберга, североамериканская лига проявляет серьезный интерес к 37-летнему нападающему "Барселоны", и сам польский форвард тоже рассматривает этот вариант.
При этом у игрока есть и другие варианты для продолжения карьеры. В числе альтернатив называются Саудовская Аравия, а также возможность остаться в Европе.
Действующий контракт нападающего с "Барселоной" рассчитан до июня 2026 года.
Левандовски может покинуть "Барселону" ради МЛС
Роберт Левандовски может сменить Европу на МЛС уже ближайшим летом.
Фото: ФК "Барселона"