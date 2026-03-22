Винисиус оформил дубль и принёс "Реалу" победу над "Атлетико"

"Реал" обыграл "Атлетико" в матче 29-го тура чемпионата Испании - 3:2.

Фото: AS

Счёт во встрече открыли гости усилиями Адемолы Лукмана. После перерыва "сливочные" переломили ход игры: Винисиус Жуниор реализовал пенальти и сравнял счёт, затем Федерико Вальверде вывел хозяев вперёд. "Атлетико" сумел отыграться благодаря голу Науэля Молины, однако вскоре Винисиус оформил дубль и принёс победу своей команде.



В концовке матча "Реал" остался в меньшинстве - Вальверде получил красную карточку.



После этого тура мадридский клуб идёт вторым, имея 69 очков. "Атлетико" располагается на третьей позиции с 57 баллами.

