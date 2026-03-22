Флик повторил рекорд Гвардиолы в "Барселоне"

"Барселона" продолжает уверенно выступать на своём поле и в 29-м туре чемпионата Испании обыграла "Райо Вальекано" со счётом 1:0.

Эта победа стала для команды Ханс-Дитера Флика уже 15-й подряд в домашних матчах. Таким образом, немецкий специалист повторил лучший результат клуба в XXI веке - ранее аналогичная серия была у "Барселоны" под руководством Хосепа Гвардиолы в сезоне-2010/11.



В турнирной таблице Ла Лиги "Барселона" удерживает лидерство: команда набрала 73 очка.