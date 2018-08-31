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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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14:54
"Зенит" - "Бордо", "Краснодар" - "Севилья", "Спартак" - "Вильярреал". Результаты жеребьёвки Лиги Европы (49)
"Зенит" - "Бордо", "Краснодар" - "Севилья", "Спартак" - "Вильярреал". Результаты жеребьёвки Лиги Европы (49)
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Промес: "Севилья" - чемпион! (13)
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ЦСКА объявил о подписании Нисимуры (27)
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Питерский "Зенит" в одной группе с "Бордо", "Копенгагеном" и "Славией"
"Зенит" узнал своих соперников по Лиге Европы. Вместе с питерцам в группе С оказались команды "Копенгаген", "Бордо" и "Славия".
Александр Бубнов: "Зенит" во втором тайме с "Мольде" вообще избивали
Боярский: рад, что "Зенит" вышел в Лигу Европы, но это не игра
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