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Питерский "Зенит" в одной группе с "Бордо", "Копенгагеном" и "Славией"

Питерский "Зенит" в одной группе с "Бордо", "Копенгагеном" и "Славией"

"Зенит" узнал своих соперников по Лиге Европы. Вместе с питерцам в группе С оказались команды "Копенгаген", "Бордо" и "Славия".

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Теги: Зенит Бордо Копенгаген
Сегодня, 14:44
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11
(1)
№11 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:24) #
  • -4
  •  (4)
online

Накидают песдюлей бомжам - все неприятные команды, прям под бомжей.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№10 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:21) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Норм группа, Копенгаген силен только дома, разыграют первое место с Бордо.
Удачи!


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№9 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 15:03) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Ростов»
Ростов им 4 плюхи отгрузил. Уже давно не те пражские ребята
Цитата: Spartacus1971
Цитата: Коляс
Нормально, проходимо как и у Спартака.


Мне кажется ,Славия сильнее чем рейнджеры.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: junga Сочи (Сегодня, 14:53) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
уже массирует свой славный бордовый попенгаген


спартак уже навильериаливает рэйнжерский рапид


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:50) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Коляс
Нормально, проходимо как и у Спартака.


Мне кажется ,Славия сильнее чем рейнджеры.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№6 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 14:50) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
у мясных группа попроще
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№5 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 14:50) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
уже массирует свой славный

паок уже вам от массировал, а ренджерс и рапид не слабее, ну и еллоу субмарин не подарок


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№4 Написал: SVD кизляр (Сегодня, 14:47) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Пивовед,

спартаку у же приготовили вильязелин.....
Регистрация: 16.03.2011 [жалоба]
№3 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 14:47) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Нормально, проходимо как и у Спартака.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№2 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:46) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Мне кажется бомжам не так повезло,если считать что они были в 1 карзине,ох как трудно будет им.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:44) #
  • -13
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
зенит уже массирует свой славный бордовый попенгаген


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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