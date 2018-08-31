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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Боярский: рад, что "Зенит" вышел в Лигу Европы, но это не игра
Известный актер и болельщик питерского "Зенита" поделился впечатлениями об игре команды Сергея Семака:
– Какие сейчас у вас чувства превалируют – разочарование или радость?
– Разочарование, конечно. Рад, что прошли в группу Лиги Европы, но это не игра. Ничего не получалось. На поле было печальное зрелище. Слава Богу, что забили достаточно быстрый гол, но потом такое ощущение, что команду подменили. То ли Семак выпустил не тех игроков, то ли они без Дзюбы ничего не могут. Мяч отскакивал от футболистов, никак не могли его приручить, хотя вроде профессионалы. Как такое может быть? "Мольде" не гранд, но оказался в конкретной встрече на голову выше "Зенита", был больше мотивирован, хотя после счета 1:3 в Петербурге норвежцы должны были понимать, что, по сути, уже выбыли. Но зенитовцы дали им повод поверить в успех. Обидно. Питер вышел в группу, но проиграл не только по счету, но и по классу.
– Семак на послематчевой пресс-конференции сказал, что "Зенит" пока средняя команда, в которой нет мастеров. Что он имел в виду?
– Это просто эмоция. Оправданная эмоция. Предупредил болельщиков, что он не с волшебниками работает. Нужно еще пахать, пахать и пахать, для того, чтобы рано или поздно сказать, что это команда серьезных мастеров, на которых можно положиться. Сергей сейчас явно в растерянности сидит и думает, что ему делать дальше. Как он может на них положиться? В команде нет никакого понятия "один за всех". Вся эта эйфория, которая обрушилась на "Зенит", разлетелась в мгновение, как будто шарик лопнул. Оп! И все, весь пафос улетучился. Со "Спартаком" надо реабилитироваться во что бы то ни стало, - приводит слова артиста "Спорт-Экспресс".
– Какие сейчас у вас чувства превалируют – разочарование или радость?
– Разочарование, конечно. Рад, что прошли в группу Лиги Европы, но это не игра. Ничего не получалось. На поле было печальное зрелище. Слава Богу, что забили достаточно быстрый гол, но потом такое ощущение, что команду подменили. То ли Семак выпустил не тех игроков, то ли они без Дзюбы ничего не могут. Мяч отскакивал от футболистов, никак не могли его приручить, хотя вроде профессионалы. Как такое может быть? "Мольде" не гранд, но оказался в конкретной встрече на голову выше "Зенита", был больше мотивирован, хотя после счета 1:3 в Петербурге норвежцы должны были понимать, что, по сути, уже выбыли. Но зенитовцы дали им повод поверить в успех. Обидно. Питер вышел в группу, но проиграл не только по счету, но и по классу.
– Семак на послематчевой пресс-конференции сказал, что "Зенит" пока средняя команда, в которой нет мастеров. Что он имел в виду?
– Это просто эмоция. Оправданная эмоция. Предупредил болельщиков, что он не с волшебниками работает. Нужно еще пахать, пахать и пахать, для того, чтобы рано или поздно сказать, что это команда серьезных мастеров, на которых можно положиться. Сергей сейчас явно в растерянности сидит и думает, что ему делать дальше. Как он может на них положиться? В команде нет никакого понятия "один за всех". Вся эта эйфория, которая обрушилась на "Зенит", разлетелась в мгновение, как будто шарик лопнул. Оп! И все, весь пафос улетучился. Со "Спартаком" надо реабилитироваться во что бы то ни стало, - приводит слова артиста "Спорт-Экспресс".
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