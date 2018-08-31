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Боярский: рад, что "Зенит" вышел в Лигу Европы, но это не игра

Известный актер и болельщик питерского "Зенита" поделился впечатлениями об игре команды Сергея Семака:

– Какие сейчас у вас чувства превалируют – разочарование или радость?

– Разочарование, конечно. Рад, что прошли в группу Лиги Европы, но это не игра. Ничего не получалось. На поле было печальное зрелище. Слава Богу, что забили достаточно быстрый гол, но потом такое ощущение, что команду подменили. То ли Семак выпустил не тех игроков, то ли они без Дзюбы ничего не могут. Мяч отскакивал от футболистов, никак не могли его приручить, хотя вроде профессионалы. Как такое может быть? "Мольде" не гранд, но оказался в конкретной встрече на голову выше "Зенита", был больше мотивирован, хотя после счета 1:3 в Петербурге норвежцы должны были понимать, что, по сути, уже выбыли. Но зенитовцы дали им повод поверить в успех. Обидно. Питер вышел в группу, но проиграл не только по счету, но и по классу.

– Семак на послематчевой пресс-конференции сказал, что "Зенит" пока средняя команда, в которой нет мастеров. Что он имел в виду?

– Это просто эмоция. Оправданная эмоция. Предупредил болельщиков, что он не с волшебниками работает. Нужно еще пахать, пахать и пахать, для того, чтобы рано или поздно сказать, что это команда серьезных мастеров, на которых можно положиться. Сергей сейчас явно в растерянности сидит и думает, что ему делать дальше. Как он может на них положиться? В команде нет никакого понятия "один за всех". Вся эта эйфория, которая обрушилась на "Зенит", разлетелась в мгновение, как будто шарик лопнул. Оп! И все, весь пафос улетучился. Со "Спартаком" надо реабилитироваться во что бы то ни стало, - приводит слова артиста "Спорт-Экспресс".
Теги: Зенит Боярский Мольде
Сегодня, 13:25
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(1)
№4 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Я не согласен с Боярским и считаю более правильной точку зрения автора этой статьи:
https://zen.yandex.ru/media/prosenit/tem-kto-ne-verit-v-zenit-posviascaetsia-posleslovie-k-vyhodu-v-gruppovoi-etap-ligi-evropy-5b88e67b16027100aaeb91db?from=feed
Особенно с этим:
"В группу Лиги Европы вышли? Да! В чемпионате России на каком месте? На первом! Спартак обыграют? Без всякого сомнения! А кричать после тактического поражения, что Зенит посредственная команда может кто угодно и когда угодно. Это все бессильная злоба! И в основном московского оттенка. Подождите до воскресенья! Толи ещё будет...".
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Aleksandr Aleksandr (Сегодня, 13:38) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Невозможно команде в каждой игре показывать всё на что они способны.Нужен и отдых.Но на Спартак Зенит соберётся и покажет им "кузькину мать!"
Регистрация: 28.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 13:33) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Семак подтвердил, что хотели обойтись малой кровью...и что? Обошлись. Гнусный отборочный этап пройден. Другие не прошли. Мы в ЛЕ. Все, задача выполнена, тема закрыта и забыта!
А Боярскому после его демарша с Тосно, можно идти болеть за...Урожай, нормально, новая команда...он молодых любит...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№1 Написал: trent (Сегодня, 13:30) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
голубой газовый шарик, ёпта... laughing


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
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