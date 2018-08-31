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Александр Бубнов: "Зенит" во втором тайме с "Мольде" вообще избивали

Популярный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение "Зенита" в ответной игре с "Мольде" (1:2) в плей-офф Лиги Европы.

– Насколько не повезло "Уфе", настолько повезло "Зениту". Отскочили. Им должны были загрузить еще в первом тайме – три момента было. Во втором – "Зенит" вообще избивали. Если бы не Лунев, то они бы точно загремели под фанфары. Это при том, что на словах они осознавали опасность "Мольде", готовились, настраивались. Но не все гладко – у них в обороне проблемы. Мевля и Иванович не выдерживали скорости, молодой Холанних рвал со страшной силой один.

Дзюба? А причем здесь Дзюба? У "Зенита" в обороне проблемы и с контролем под прессингом, он здесь не причем. Контроль мяча – активная оборона, но "Зенит" не мог этого сделать. Играли в отбой, а "Мольде" их загнал в штрафную. Возможно, где-то в голове засел матч со "Спартаком", плюс повлияли синтетика и небольшая ротация, – приовдит слова Бубнова портал Sportbox
Теги: Бубнов Зенит Мольде
Сегодня, 11:48
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№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
По аналогии с боксом "Просто гонг прозвучал раньше нокаута"
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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