"Прекрасная игра, прекрасная победа. Клубы не проигрывают, как только пришел? Хотелось бы, чтобы так и было", - цитирует Хачатурянца Sport24.
"Спартак" на своем поле победил "Наполи" со счетом 2:1 в матче Лиги Европы. Дубль в этой встрече оформил нападающий "красно-белых" Александр Соболев, в составе неаполитанцев отличился полузащитник Элиф Эльмас.
Подопечные Витории набрали 7 очков и возглавили таблицу группы C. В следующем туре Лиги Европы "Спартак" в гостях сыграет против "Легии".
"Прекрасная игра". Хачатурянц - о победе "Спартака" над "Наполи"
Президент Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц прокомментировал победу "Спартака" над "Наполи" (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
Фото: РФС