"Все внимание должно быть приковано сегодня к этой победе, которая была очень нужной для команды, для тренера и болельщиков. "Спартак" в чемпионате России и в Лиге Европы - это две разные команды. Я доволен тем, что ребята показали. Команда сегодня подарила праздник, который, к сожалению, бывает у нас редко", - цитирует Кафельникова "СЭ".
"Спартак" на своем поле победил "Наполи" (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Счет в матче уже на 3-й минуте открыл нападающий "Спартака" Александр Соболев, реализовав пенальти. На 28-й минуте Соболев оформил дубль и сделал счет 2:0 в пользу "красно-белых". На 64-й минуте полузащитник "Наполи" Элиф Эльмас один мяч отыграл, но на большее гостей не хватило.
Москвичи набрали 7 очков, столько же баллов и у "Наполи". По дополнительным показателям подопечные Витории занимают 1-е место в группе C, "Наполи" идет следом.
Кафельников: "Спартак" сегодня подарил праздник, который, к сожалению, бывает у нас редко
Экс-первая ракетка мира, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников прокомментировал победу "красно-белых" над "Наполи" (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.
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