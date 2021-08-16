- Максименко недавно провел сотый матч за "Спартак». Быть вратарем этой команды вообще непросто - тем более молодому голкиперу. А Александр уже несколько лет не отдает это место никому и, думаю, заслужил вызов в сборную. В случае с приглашением Песьякова, безусловно, сказалось то, что очень хорошо его знаю, а в такие сжатые сроки это важно. В прошлом чемпионате Сергей допустил всего одну грубую ошибку - с "Локомотивом" - и помог добыть "Ростову" много очков. В этом году тоже играет без ошибок, а то, что забивают - не его вина. И с "Динамо", и с ЦСКА он не раз выручал команду, - приводит слова Кафанова "СЭ".
23-летний вратарь московского "Спартака" Александр Максименко провел за главную команду красно-белых 106 матчей, в которых пропустил 128 голов, 29 встреч голкипер закончил без пропущенных мячей. В текущем сезоне Максименко провел в воротах "Спартака" 6 матчей (2 "сухих") и пропустил 7 голов. Вратарь "Ростова" Сергей Песьяков в прошедшем сезоне завершил без пропущенных мячей 11 матчей из 24 сыгранных, пропустив 28 голов. Всего на счету 32-летнего вратаря 95 проведенных матчей за желто-синих, в которых Песьяков пропустил 105 голов, а 34 игры закончил "всухую". В текущем чемпионате голкипер сыграл в воротах "Ростова" 3 матча с 6 пропущенными голами.
Без Дзюбы, Соболева и Жиркова, с Тюкавиным, Захаряном, Тереховым и Смоловым. Новая версия сборной России от Карпина
Кафанов объяснил присутствие Гильерме в расширенном списке сборной России
Кафанов объяснил вызов в сборную России Максименко и Песьякова
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, чем обусловлено появление в списках сборной голкиперов Александра Максименко ("Спартак") и Сергея Песьякова ("Ростов").
Фото: ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!