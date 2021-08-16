- Решили, что в списке обязательно должен быть как минимум один голкипер с международным опытом. Выбор пал на Гильерме. Он допустил серьезную ошибку в матче за Суперкубок России, но последние встречи проводил уверенно и надежно. Его опыт не означает, что играть будет именно он, но этот фактор тоже станет учитываться, - передает слова Кафанова "СЭ".
16 августа был объявлен предварительный состав сборной России на сентябрьский сбор, во время которого нашей команде предстоит провести матчи против сборных Хорватии (на своем поле), Кипра (на выезде) и Мальты (на своем поле). В расширенный список из 31 футболиста вошли 4 вратаря - Маринато Гильерме ("Локомотив"), Юрий Дюпин ("Рубин"), Александр Максименко ("Спартак") и Сергей Песьяков ("Ростов"). Из всех четверых вошедших в состав голкиперов опыт выступления за сборную России имеет только Гильерме, на счету которого 2 матча за национальную команду при главном тренере Леониде Слуцком и 14 при Станиславе Черчесове.
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Кафанов объяснил присутствие Гильерме в расширенном списке сборной России
Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал вызов в национальную команду голкипера "Локомотива" Маринато Гильерме.
Фото: "Чемпионат"
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