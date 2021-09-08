Напомним, Головин получил повреждение в матче 5-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Эта игра состоялась 4 сентября. Через 2 дня пресс-служба сборной России сообщила о том, что полузащитник пропустит игру с Мальтой (2:0). У Головина было выявлено повреждение мышцы бедра.
По информации источника, сроки восстановления Головина - около двух недель. Отмечается, что по этого срока хавбек сможет принять участие в одном из ближайших матчей "Монако", если все пройдет нормально.
В ближайшие две недели монегаски сыграют с "Марселем" (11 сентября) и "Ниццей" (19 сентября) в рамках Лиги 1, а также проведут встречу против австрийского "Штурма" (16 сентября) в Лиге Европы.
Источник: ТАСС
Александр Головин из-за травмы пропустит около двух недель
Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин из-за травмы пропустит около двух недель.
Фото: "Getty Images"
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