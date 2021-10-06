Напомним, эта игра пройдет в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. Встреча состоится в Казани на "Ак Барс Арене" в пятницу, 8 октября. Стартовый свисток будет дан в 21:45 мск. Обслуживать матч будет бригада арбитров из Испании во главе с Антонио Матеу Лаосом, за ВАР будет отвечать Хуан Мартинес.
"С составом мы определились. Соперника посмотрели, проанализировали, они опасны на стандартах, хорошая, добротная команда", - приводит слова Карпина ТАСС.
После 6-ти матче сборная России располагается на 2-м месте в группе H квалификационного турнира ЧМ-2022. В активе подопечных Карпина 13 очков. Столько же баллов набрала и Хорватия, которая опережает россиян по дополнительным показателям.
Карпин заявил, что определился с составом сборной на матч против Словакии
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что он определился с составом на матч против Словакии.
Фото: РФС