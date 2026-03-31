Семак рассказал, за счет чего "Зенит" стал менее зависим от Вендела

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением об игре полузащитника Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
Не я выделяю, он выделяется своей игрой и той пользой, которую приносит команде. Сейчас уже в меньшей степени.

С приходом Джона и прогрессом Педро мы стали менее зависимы от Вендела. Есть варианты, при которых его можно заменить в центральной зоне", - сказал Семак.

В текущем сезоне Вендел принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами на партнеров. Также бразильский полузащитник провел 11о минут в нынешнем розыгрыше Кубка России и не отличился голевыми действиями.

Напомним, 28-летний хавбек защищает сине-бело-голубые цвета с 2020 года.

Источник: "РИА Новости"

