Семак рассказал, за счет чего "Зенит" стал менее зависим от Вендела

С приходом Джона и прогрессом Педро мы стали менее зависимы от Вендела. Есть варианты, при которых его можно заменить в центральной зоне", - сказал Семак.
В текущем сезоне Вендел принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами на партнеров. Также бразильский полузащитник провел 11о минут в нынешнем розыгрыше Кубка России и не отличился голевыми действиями.
Напомним, 28-летний хавбек защищает сине-бело-голубые цвета с 2020 года.
Источник: "РИА Новости"