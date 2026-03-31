"Справедливый результат". Главный тренер сборной Мали - о ничьей с Россией

Может быть, мы заслужили пару пенальти в первом тайме. Тем не менее, мы тоже создавали моменты после. 0:0 – справедливый результат. Я игрой доволен", - сказал Саинтфит.
Сегодня, 31 марта, в Санкт-Петербурге состоялся товарищеский матч, в котором сборная России встречалась с национальной командой Мали. Игра, которую посетили 34 837 зрителей, проходила на стадионе "Гапром Арена" и завершилась нулевой ничьей.
Напомним, на 28-й минуте россияне заработали право на одиннадцатиметровый удар, который не сумел реализовать полузащитник Иван Обляков.
Таким образом подопечные Валерия Карпина одержали всего одну победу в четырех последних матчах, дважды сыграв за это время вничью и потерпев одно поражение.
Источник: "Матч ТВ"