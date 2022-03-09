— Я считаю, что это решение по-спортивному нечестное, тут, наверное, должны протестовать команды Чехии и Швеции, — приводит слова Сенникова ТАСС.
Ранее ФИФА объявила о том, что сборная России отстранена от участия в стыковых матчах к чемпионату мира 2022 года. Сборная Польши автоматически вышла в финал, где сыграет с победителем пары Чехия — Швеция.
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Сенников: решение по-спортивному нечестное, тут должны протестовать команды Чехии и Швеции
Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал решение ФИФА вывести сборную Польши в финал стыковых матчей к ЧМ-22.
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