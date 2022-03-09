"Многие уйдут, но будут и люди, которые останутся. Читал, что тренер "Спартака" остается и заявляет, что политику не должны смешивать со спортом. Я придерживаюсь того же мнения, это плохо. Решение Ваноли заслуживает уважение, это его взгляд на ситуацию, он смотрит на спортивную составляющую, получает деньги за свою работу. Тут даже спорить не о чем — если он так решил, никто не имеет права его напрягать", - приводит слова Якубко "РБ Спорт".
Ранее РПЛ покинули два иностранных тренера - Маркус Гисдоль ушел из "Локомотива", а Даниэль Фарке покинул "Краснодар". Вместе с тем Паоло Ваноли заявил, что он и его тренерский штаб останутся в России.
Ваноли возглавил "Спартак" зимой этого года, сменив Руя Виторию, с которым клуб расстался в декабре. Под руководством итальянского специалиста красно-белые обыграли "Динамо" (2:0) и "Кубань" (6:1) и уступили ЦСКА (0:2). После 20 туров "Спартак" расположился на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.
До "Спартака" Ваноли входил в тренерский штаб Антонио Конте в "Челси" и "Интере". Это его первый опыт самостоятельной работы главным тренером.
Якубко: решение Ваноли остаться в России заслуживает уважения
Бывший форвард "Амкара" Мартин Якубко оценил решение наставника "Спартака" Паоло Ваноли продолжить работу с клубом.
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