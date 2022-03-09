Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Манчестер Сити
23:00
СпортингНе начат
П1 1.16X 8.2П2 17
Реал
23:00
ПСЖНе начат
П1 2.47X 3.7П2 2.75

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Бетис
20:45
АйнтрахтНе начат
П1 2.01X 3.65П2 3.7
Порту
20:45
ЛионНе начат
П1 1.97X 3.7П2 3.8
Сделать ставку

Сулейманов: думал, что удастся вернуться в "Локомотив" после аренды, но он не захотел видеть меня у себя

Форвард "Нижнего Новгорода" Тимур Сулейманов рассказал, что надеялся вернуться в "Локомотив" после аренды, но ему не поступило такого предложения.
Фото: ФК "Нижний Новгород"
"После сезона, который я провел в аренде в "Нижнем Новгороде", думал, удастся вернуться. Но не захотел "Локомотив", родной клуб, видеть у себя. Ничего не предлагали, не обсуждали. Обидно. Развиваться вместе с "Локо" было, наверное, моей мечтой. С Томасом Цорном не общался, не слышал, чтобы он обо мне говорил. Попрощался только с болельщиками — я их до сих пор люблю, уважаю, они меня хорошо принимали", - цитирует Сулейманова "Матч ТВ".

Тимур Сулейманов является воспитанником "Локомотива". Прошлый сезон он провел в аренде в "Нижнем Новгороде", за который провел 38 матчей в ФНЛ, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. После окончания аренды он перебрался в нижегородский клуб на постоянной основе.

В нынешнем сезоне он сыграл 16 матчей в РПЛ, отличившись одним голом и двумя голевыми передачами. Его контракт с "Нижним Новгородом" рассчитан до конца этого сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего форварда в 700 тысяч евро.


   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Модрич: я хотел бы поиграть с Мбаппе в одной команде
Мартинес — о матче с "Ливерпулем": "Интер" проявил характер, показал свое стремление прогрессировать
Терюшков: Дагерстолу дали выходные, он пока не в расположении "Химок"
Евсеев: "Интер" понравился. Не уступил ни в чем в двух матчах "Ливерпулю"
Кавазашвили: я понимаю, на ФИФА давят лидеры европейских стран. Ну пускай тогда они сами снимаются 3
Воробьев: похоже, очевидно, что сборной России в Катаре в ноябре не будет 1
Якубко: решение Ваноли остаться в России заслуживает уважения 2
"Краснодар" объявил о расторжении контракта с Кабеллой
Источник: Кабелла сегодня разорвет контракт с "Краснодаром" 9
Смолов: Шварц приятно удивил. Он открытый человек, очень доброжелательный и коммуникабельный
СМИ: Крыховяк отказался от отпуска и ведет переговоры о разрыве контракта с "Краснодаром" 10
В "Химках" рассказали о состоянии Жиркова, получившего травму в матче с "Локомотивом" 1
Сулейманов: думал, что удастся вернуться в "Локомотив" после аренды, но он не захотел видеть меня у себя
Тюкавин: со Смоловым общаемся. Он мне как старший наставник 2
Агент Кухты: по моей информации, большинство легионеров намерены остаться в российском чемпионате
Комитет по этике и честной игре УАФ призвал лишить Тимощука всех наград, почетных званий и тренерской лицензии 19
Терюшков: легионеры мешают развитию отечественного футбола 13
Тренер ЦСКА Крамаренко: Языджи любит после тренировок оставаться и бить по воротам с разных дистанций
Беллингем может перейти из дортмундской "Боруссии" в "Ливерпуль"
Добровинский: говорят, что взоры Абрамовича обращены на российский футбол 20
Уткин: никаких подсчетов по голам со штрафных не веду
Ловрен вызван в сборную Хорватии. Сейчас он находится в Загребе 4
Защитник "Крыльев Советов" Костанца продолжит выступать за клуб, несмотря на решение ФИФА
Клопп — об "Интере": могли бы действовать и лучше против команды, заставившей нас выйти из зоны комфорта
Гол Языджи в ворота "Спартака" признан болельщиками ЦСКА лучшим за зиму 3
Левандовски — автор самого раннего хет-трика в Лиге чемпионов 1
Левандовски повторил достижения Месси и Роналду в Лиге чемпионов
В игровом симуляторе FIFA 22 удалили российские клубы и сборную 8
Семин: думаю, что легионеры не уедут из России 1
Аджоев: как бы ни развивались события, "Арсенал Тула" ничего не боится, есть наша академия, которая уже дает плоды 3
Все новости
-