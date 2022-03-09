"После сезона, который я провел в аренде в "Нижнем Новгороде", думал, удастся вернуться. Но не захотел "Локомотив", родной клуб, видеть у себя. Ничего не предлагали, не обсуждали. Обидно. Развиваться вместе с "Локо" было, наверное, моей мечтой. С Томасом Цорном не общался, не слышал, чтобы он обо мне говорил. Попрощался только с болельщиками — я их до сих пор люблю, уважаю, они меня хорошо принимали", - цитирует Сулейманова "Матч ТВ".
Тимур Сулейманов является воспитанником "Локомотива". Прошлый сезон он провел в аренде в "Нижнем Новгороде", за который провел 38 матчей в ФНЛ, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. После окончания аренды он перебрался в нижегородский клуб на постоянной основе.
В нынешнем сезоне он сыграл 16 матчей в РПЛ, отличившись одним голом и двумя голевыми передачами. Его контракт с "Нижним Новгородом" рассчитан до конца этого сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего форварда в 700 тысяч евро.
Сулейманов: думал, что удастся вернуться в "Локомотив" после аренды, но он не захотел видеть меня у себя
Форвард "Нижнего Новгорода" Тимур Сулейманов рассказал, что надеялся вернуться в "Локомотив" после аренды, но ему не поступило такого предложения.
Фото: ФК "Нижний Новгород"