— Не думаю, что сборная для него закрыта. Если он будет хорошо играть, забивать, то стопроцентно его опять вызовут, — приводит слова Булыкина News.ru
Сегодня, 15 марта, Валерий Карпин огласил заявку сборной России на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Москве с 21 по 27 марта. В ней не оказалось нападающего "Зенита" Артема Дзюбы. Футболист отказался от приглашения в команду по личным причинам.
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Булыкин: если Дзюба будет хорошо играть и забивать, то его 100% опять вызовут в сборную России
Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин считает, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба ещё будет вызываться в сборную России.
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