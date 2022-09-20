– Предпосылок к другому решению не было. Это все очень печально для поколения футболистов этих больших двух турниров. Даже если мы будем принимать участие в следующем отборочном цикле, то это будет минимум через четыре года. Многие футболисты уже не смогут принять участие. Не считаю это отстранение поводом для того, чтобы посмотреть в сторону Азии. Мы всегда играли под эгидой УЕФА, входим в состав европейских сборных. Остается надеяться, что нас вернут в Европу как можно раньше, – цитирует Кержакова "СЭ".
Сегодня Российский Футбольный Союз во всех своих официальных ресурсах объявил о том, что сборная России не будет участвовать в жеребьевке отборочного этапа ЕВРО-2024. Причиной для этого стало февральское решение со стороны УЕФА, которое предполагает приостановку выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой данной организации. Срок действия этой приостановки определен как "до дальнейшего уведомления". Ближайший матч сборной России будет товарищеским – со сборной Киргизии. Встреча запланировала на 24 сентября и пройдёт в Бишкеке. Футболисты, приглашенные Валерием Карпиным на учебно-методический сбор, занимается в эти дни в Новогорске и готовятся к игре.
Кержаков: не считаю отстранение от ЧЕ-2024 поводом для того, чтобы посмотреть в сторону Азии
Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков прокомментировал недопуск сборной России к участию в жеребьевке к Евро-2024.
Фото: Global Look Press