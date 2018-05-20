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"Бавария" готова купить ямайского футболиста за 60 млн евро

Мюнхенская "Бавария" сделала предложение леверкузенскому "Байеру" по покупке полузащитника Леона Бэйли.

По информации ESPN, руководство чемпиона Германии готово заплатить за 20-летнего ямайского игрока €60 млн.

Отмечается, что "Байер" хочет получить за футболиста €100 млн.

В нынешнем сезоне Бэйли принял участие в 44 матчах, в которых забил 12 мячей.

"Газета.ру"
Теги: Бавария Байер Трансферы
Сегодня, 11:18
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