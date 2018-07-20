Бенжамен Павар согласовал контракт с "Баварией"

Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар может перейти в "Баварию".Мюнхенцы согласовали контракт с игроком сборной Франции во время ЧМ-2018. При этом переход Павара в "Баварию" изначально должен был состояться только через год, когда начнет действовать опция выкупа в размере 35 миллионов евро.Однако после успешного выступления защитника на ЧМ, где "трехцветные" стали победителями, "Бавария» вступила в переговоры со "Штутгартом", чтобы оформить трансфер Павара уже этим летом.