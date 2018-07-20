A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Бенжамен Павар согласовал контракт с "Баварией"

Защитник "Штутгарта" Бенжамен Павар может перейти в "Баварию".

Мюнхенцы согласовали контракт с игроком сборной Франции во время ЧМ-2018. При этом переход Павара в "Баварию" изначально должен был состояться только через год, когда начнет действовать опция выкупа в размере 35 миллионов евро.

Однако после успешного выступления защитника на ЧМ, где "трехцветные" стали победителями, "Бавария» вступила в переговоры со "Штутгартом", чтобы оформить трансфер Павара уже этим летом.

SWR Sport
Теги: Бавария Штутгарт
Сегодня, 09:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.