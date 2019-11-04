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Тренер "Аякса" Тен Хаг исключил возможность своего появления у руля "Баварии"

Главный тренер "Аякса" Эрик Тен Хаг опроверг слухи о том, что он может стать следующим тренером "Баварии". Об этом 49-летний голландский специалист заявил на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с "Челси", передает FOX Sports.

В воскресенье, 3 ноября, "Бавария" отправила в отставку Нико Ковача. За день до этого мюнхенцы потерпели разгромное поражение от "Айнтрахта" в матче 10-го тура Бундеслиги со счетом 1:5. 48-летний хорват руководил командой с лета 2018 года. "Бавария" набрала 18 очков и располагается на четвертой строчке в турнирной таблице.

Тен Хаг в 2013–2015 годах возглавлял резервную команду "Баварии".

Sport24


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Теги: Аякс Бавария Тен Хаг
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