Напомним, что женская сборная США по футболу проиграла суд американской футбольной федерации по делу о неравной оплате труда с мужчинами.
По мнению суда, уровень предоставляемых им услуг намного ниже по сравнению с мужчинами.
Иск женской сборной США о неравной оплате труда по сравнению с мужчинами был отклонен
- Я была шокирована вердиктом и объяснением. Несомненно, мы будем апеллировать и двигаться дальше, — приводит слова Рапино Sport.es.
Ранее Рапино заявила, что никогда не перестанет бороться за равенство.
Футболистки сборной США намерены обжаловать решение суда, отказавшегося уравнять их зарплаты с мужскими
Об этом рассказала известная своей активной гражданской позицией капитан женской сборной Меган Рапино.
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