Легендарный Диего Марадона хорошо перенес операцию по удалению тромба головного мозга, находится в сознании, шутит и поддерживает разговор, сообщает личный врач экс-футболиста Леопольд Луке.
- Я удивлен и очень рад видеть его таким, - передает слова Луке Sky Sports.
60-летний Диего Марадона 2 ноября был госпитализирован в Ла-Плате. 4 ноября появилась информация, что легендарный игрок успешно перенес операцию после кровоизлияния в мозг.
Врач Марадоны рассказал о его состоянии после операции на головном мозге
Легендарный экс-нападающий сборной Аргентины Диего Марадона находится в сознании и бодром состоянии духа после перенесенной операции по удалению тромба.
Фото: Getty Images
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