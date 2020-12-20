Промес - после освобождения: приятно сосредоточиться на футболе и оставить позади второстепенные проблемы

Нападающий "Аякса" Квинси Промес прокомментировал ситуацию после своего выхода из-под ареста.
Фото: "Спорт-Экспресс"
- Мне нечего скрывать. Но было приятно снова сосредоточить внимание на футболе и оставить позади второстепенные проблемы. Это был шок для всех, но я рад, что меня освободили так быстро. Я не могу сказать больше об этом. Я потрясен так же, как и весь остальной мир. Это что-то из моей личной жизни, я не могу сказать об этом больше. Но теперь я свободен, и думаю, этого достаточно, - передает слова Промеса De Telegraaf.

Напомним, 13 декабря экс-игрок московского "Спартака" был арестован по подозрению в вооруженном нападении на человека - по информации СМИ, в июле 2020 года Промес нанес удар ножом в область коленной чашечки своему двоюродному брату. Нападающий провел несколько дней под арестом, но затем отпущен на свободу; тем не менее, он остается подозреваемым. Ранее появилась информация, что "Спартак" рассматривает вариант возвращения 28-летнего Промеса, успешно выступавшего за красно-белых в период с 2014 по 2018 год.

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Теги: Аякс Промес Спартак Российские трансферы
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