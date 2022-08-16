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Тарханов: Турция для Дзюбы - идеальный вариант. Там у него будет одна из самых больших зарплат

Экс-главный тренер ЦСКА и "Крыльев Советов" Александр Тарханов прокомментировал информацию о контракте, предложенном нападающему Артему Дзюбе турецким клубом "Адана Демирспор".
Фото: РИА Новости
- В России мало команд, которым он нужен и которые могут ему столько платить. Турция для Дзюбы - идеальный вариант. Там ему будут платить столько, сколько Артем захочет. В Турции у Дзюбы будет одна из самых больших зарплат. "Адана Демирспор" на данном этапе является хорошим вариантом Артему Дзюбе для завершения карьеры, - передает слова Тарханова Sport24.

Ранее стало известно, что турецкий клуб "Адана" Демирспор предложил контракт российскому нападающему Артему Дзюбе, которому 22 августа исполнится 34 года. По данным различных источников, зарплата форварда составит 150 тысяч евро в месяц, или 1,5 миллиона евро в год - это связано с тем, что в турецких клубах принято оплачивать игрокам только 10 месяцев в году.

Источник: Дзюбе предложил контракт лидер турецкой Суперлиги, форвард раздумывает

Спортдиректор "Адана Демиспор" прокомментировал информацию о предложении контракта Дзюбе

Б. Игнатьев: посоветовал бы Дзюбе закончить карьеру


Адана Демирспор Дзюба Тарханов
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