- Наверное, для Черчесова это неплохой вариант, потому что Азербайджан хорошо платит. Но как для Азербайджана - не знаю. У Черчесова либо густо, либо пусто - либо хорошо получается, либо совсем нет. Но мы видим, что за пределами России у него получается гораздо лучше. Возможно, азербайджанская сборная с ним прибавит, - передаёт слова Червиченко "Чемпионат".
Ранее появилась информация, что 60-летний российский тренер Станислав Черчесов, ранее работавший со сборной России, московскими "Спартаком" и "Динамо", варшавской "Легией" и венгерским "Ференцварошем", входит в шорт-лист кандидатов на должность главного тренера сборной Азербайджана.
"Чемпионат": Черчесов может стать главным тренером сборной Азербайджана
В Азербайджане отреагировали на информацию о возможном назначении Черчесова главным тренером сборной
Червиченко: для Черчесова - неплохой вариант, для сборной Азербайджана - не знаю. У него либо густо, либо пусто
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном назначении экс-наставника сборной России Станислава Черчесова главным тренером сборной Азербайджана.
Фото: МатчТВ