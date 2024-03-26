- Станислав Черчесов входит в шорт-лист на пост главного тренера сборной Азербайджана? Нет. Решение по поводу нового главного тренера сборной будет обсуждаться после собрания рабочей группы Федерации. На данный момент ни со Станиславом Черчесовым, ни с кем-либо другим мы переговоры не ведём. Официально никому из специалистов пост главного тренера сборной Азербайджана предложен не был, - передаёт слова Мамедли Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что 60-летний экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов входит в шорт-лист из трёх кандидатов на аналогичную должность в сборной Азербайджана. Специалист находится без клуба с июля 2023 года после увольнения из будапештского "Ференцвароша".
Сборная России под руководством Черчесова заняла третье место в группе на домашнем Кубке конфедераций-2017, пробилась в 1/4 финала на домашнем Чемпионате мира-2018 и стала четвёртой в группе на Чемпионате Европы-2020.
В Азербайджане отреагировали на информацию о возможном назначении Черчесова главным тренером сборной
Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана Эльнур Мамедли ответил на вопрос о возможности назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера национальной команды.
Фото: ФК "Ференцварош"