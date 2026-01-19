Мане вернул сборную Сенегала на поле в финале Кубка Африки

Садио Мане сыграл ключевую роль в том, чтобы сборная Сенегала продолжила финал Кубка Африки против Марокко.

Сборная Сенегала

В концовке встречи часть игроков сенегальцев ушла в раздевалку после спорного эпизода с назначенным пенальти.



На 90+8-й минуте при счёте 0:0 арбитр после просмотра ВАР назначил 11-метровый в ворота Сенегала. Главный тренер в знак протеста увёл часть футболистов с поля, однако Мане и ещё несколько игроков остались на газоне.



Через несколько минут Тиав согласился вернуть команду, а Мане побежал в подтрибунное помещение, чтобы позвать ушедших обратно на поле.



Пенальти у Марокко не реализовал Браим Диас, и счёт не изменился - 0:0. Матч перешёл в дополнительное время.