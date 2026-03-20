Мостовой поделился эмоциями от комментирования матча "Лион" — "Сельта"

Бывший полузащитник "Сельты" Александр Мостовой рассказал, какие эмоции испытал от работы комментатором на матче своей бывшей команды против "Лиона" в Лиге Европы УЕФА.

Конечно, я разбираюсь лучше многих комментаторов, ведь больше половины из них не играли в футбол. Я с удовольствием дальше готов комментировать", — передаёт слова Мостового "Советский спорт"

Вчера, 19 марта, "Сельта" в гостях обыграла "Лион" со счётом 2:0 в ответной игре 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра завершилась вничью 1:1, испанский клуб прошёл в четвертьфинал."Я бы не сказал, что я прям комментировал эту игру, потому что работал в паре с профессиональным комментатором. Это мой не первый опыт, лет 10–15 назад звали. Понятно, что я был не совсем в роли комментатора, потому как переживал за "Сельту". Главный итог, что "Сельта" прошла, а дальше "Фрайбург" можно спокойно пройти.Почему долго не звали в эфиры? Никому не нравятся сильные и профессиональные люди. Не нужен человек, который не будет подстраиваться и говорить, о чём думает."Сельта" в 1/4 финала Лиги Европы сыграет с немецким "Фрайбургом".