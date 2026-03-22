Месси отличился в победном матче "Интер Майами"

"Интер Майами" на выезде обыграл "Нью-Йорк Сити" в матче 5-го тура МЛС - 3:2.

Гости открыли счёт усилиями Гонсало Лухана, однако хозяева быстро восстановили равновесие благодаря голу Николаса Фернандеса. Во втором тайме "Нью-Йорк Сити" вышел вперёд - отличился Агустин Охеда, но вскоре Лионель Месси сравнял счёт. Победный мяч за "Интер Майами" записал на свой счёт Микаэл дос Сантос Силва.



После пяти туров обе команды имеют по 10 очков: "Интер Майами" занимает третье место в Восточной конференции, а "Нью-Йорк Сити" располагается на второй позиции.