Агент Макарова ответил, останется ли игрок в "Кайсериспоре"

"Можно ли сказать, что Денис по окончании контракта точно покинет "Кайсериспор"? Да. Потихоньку начинают выявляться проблемы клуба, которые повлияли на такой результат. Там были большие задержки по зарплате. Сейчас общаемся по будущему, находимся в контакте с клубами", - сказал Бабырь "Матч ТВ".
Денис Макаров перешел из московского "Динамо" в турецкий "Кайсериспор" в конце января 2026 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 13 матчей, результативными действиями не отличился. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.