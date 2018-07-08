Not best fan fest. Как самарцы пытались посмотреть игру сборной России

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Not best fan fest. Как самарцы пытались посмотреть игру сборной России

Самарские власти гордо заявляют о том, что занятая под фан-зону площадь Куйбышева – самая большая в Европе. Но вчера она смогла вместить не всех. Автор Rusfootball.info полтора часа простоял в очереди, чтобы в итоге посмотреть гол Фернандеса и серию пенальти в пивнушке.

В субботу самарцы оказались перед дилеммой: ехать на игру Швеция – Англия или сразу в фан-зону, чтобы там топить за Россию? На счастье тех, кто решил успеть всё, англичане обошлись без овертайма, с «Самара Арены» можно было двинуться на другой конец мегаполиса за 2 часа до начала игры России.

Машину я решил оставить у дома и двинуться к площади на общественном транспорте, наивно полагая, что придёт хотя бы один из трёх подходящих маршрутов, интервал движения между которыми обычно составляет 5-10 минут. Но все автобусы отправили по маршрутам стадионных шатлов, потому план провалился. Пришлось ехать окольными путями, на том же шатле, а потом топать 4 квартала. Оправданий нет, тут я виноват сам: где-то полчаса были потеряны. Но в очереди на входе я всё же оказался минут за 40 начала игры, что давало надежду. Как и окончание концерта L’One, но его фанаты не торопились покидать площадь.



Очередь очень медленно продвигалась, но было непонятно, за счёт чего: люди проходили внутрь или разворачивались и уходили? В итоге проход действительно закрыли, но полицейские не спешили убивать надежду и отмалчивались вместо того, чтобы чётко сказать: «Пускать больше не будем, уходите!». Вместо этого предлагали подождать. Ближе к началу матча авангард очереди прошёл первый кордон, началась давка. Народ рвался вперёд, к ограждениям. Но матч начался, а ситуация не менялась. Те, у кого при большой нагрузке на сеть не слетел интернет, поднимали смартфоны вверх и транслировали игру сзади стоящим. Вот что значит установка дополнительных экранов в Фан Фесте.



Правда, трансляции на смартфонах шли с большой задержкой, поэтому о голе Черышева мы узнали на пару минут раньше, чем его увидели. Но по вялому возгласу с площади было не сказать, что Fan Fest переполнен. А вот чаша терпения, естественно, переполнялась. На видео мне удалось заснять только концовку заряда «Про-пус-кай!» просто потому что люди стояли очень плотно и достать телефон было не так легко. Осторожно: ненормативная лексика (18+)



Ряды, естественно, редели. Удивляло и радовало, что публика подобралась самая что ни на есть разношёрстная. Я бы даже не сказал, мужчин было намного больше. Причём женщины были самого разного возраста: и пенсионного (хотя сейчас, возможно, уже нет), и среднего, надеялись попасть в фан-зону и молоденькие девушки. Некоторые – просто красотки.

Но красотки потихоньку уходили в более интересные места, а мой коллега Иван Долинин, всё же добравшийся до площади с женой на скоростном трамвае (который упёрся в другие и ехал со скорость 5 км/ч, когда ехал), тем временем бродил вокруг фан феста. Обойдя почти все из 8 входов, он всё-таки нашёл тот, где пускали. Располагался он метрах в 50 от моего, но там людей пускали, а на моём – нет.



Перерыв дал болельщикам возможность пообщаться с органами правопорядка и понадеяться, что будет произведена замена тех, кто ушёл из фан-зоны в перерыве, на них. Но у сотрудников правопорядка не было приказа пускать, а попыток получить его они не предпринимали. Ещё бы, это надо ограждения убирать, досмотры проводить, ну кому оно надо?



На 50 минуте я наконец понял, что ничего не изменится. Хотя пустить кучку людей, оставшихся у ограждения, не было проблемой. Место внутри, как сообщил коллега Долинин, имелось.



Желания искать какие-то другие входы, конечно, уже не было – хотелось уйти от этих баррикад подальше. Я мог бы зайти в фан-зону гораздо раньше, через вход для сми, если бы получил соответствующую аккредитацию, но бросать приятеля совсем не хотелось, да и там бы пришлось стоять без друзей на отдельной трибуне. Но намерение постоять с простыми болельщиками провалилось, хотя на первых минутах атмосфера в толпе была вполне себе забавной.

В итоге мы с приятелем двинулись по перекрытым центральным улочкам в поисках пива и телевизора. Все близлежащие заведения были заполнены людьми, во многом иностранцами. Удар Перишича в штангу мы видели в компании забивших паб англичан, а 2 тайм досматривали под «Эль Тигре Фалькао».

Пройдя с десяток совершенно разных заведений (пустовало только одно, где не показывали футбол), мы наконец наткнулись на пивнушку, в которой очередь двигалась с такой скоростью, будто на кассе оформлялся трансфер Роналду в «Ювентус». Зато там было 3 больших телевизора, на которых было хорошо видно, как Вида поверг всех в шок и как Фернандес вытащил безнадёжный матч.



Во время серии пенальти было, конечно, не до съёмок. А после неё и недолгого скандирования «молодцы», несмотря на поражение, просто хотелось накидаться. Самара не думала спать, но вместо того, чтобы устроить на улицах грандиозный праздник, публика двинулась домой на неожиданно пущенных ночных трамваях. Впрочем, те, кто решил избежать толкучки на выходе и остался на DJ-set на площади Куйбышева, застали трамваи, направлявшиеся только в депо. Такси, естественно, тоже было не заказать.

По дороге домой в тихом и пришибленном трамвае наворачивались слёзы от мысли, какой праздник мог бы случиться. Да, была победа над Испанией, но тот матч игрался не в субботу вечером, да и наши не успели убедить болельщиков, что они способны на чудеса и надо выходить на улицы праздновать. Победа над Хорватией была бы беспрецедентным праздником для Самары, но огромному количеству людей всех категорий и возрастов оставалось только разбредаться по домам или искать пиво и встречать рассвет на Волге. Разочарование от поражения сборной и одновременная гордость за команду перебила негодование от кордонов на входе в fan fest, но вопросы всё-таки остались.

Даже если в фан-зоне не было свободного места (хотя оно было) и я опоздал, почему сразу нельзя было ясно и чётко сказать, что никого больше не пустят, дабы люди не тратили время у ограждений? К чему эти «ждите», «не знаем» и «приказа не было»?

Почему, если я опоздал и фан-зона была переполнена, люди, пришедшие после меня, спокойно зашли через другой вход?

Эта статья должна была заканчиваться фразой про то, что больше в самарскую фан-зону я, конечно, ни ногой, но это и так понятно – матчей сборной России на ЧМ всё равно больше не будет. От учёта и исправления ошибок организаторами уже ни тепло ни холодно: в следующий раз такая толпа в Самаре соберётся посмотреть футбол, возможно, лет через… возможно, не соберётся никогда.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Сборная России
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