Not best fan fest. Как самарцы пытались посмотреть игру сборной России

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|10.07
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|11.07
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Not best fan fest. Как самарцы пытались посмотреть игру сборной России
Самарские власти гордо заявляют о том, что занятая под фан-зону площадь Куйбышева – самая большая в Европе. Но вчера она смогла вместить не всех. Автор Rusfootball.info полтора часа простоял в очереди, чтобы в итоге посмотреть гол Фернандеса и серию пенальти в пивнушке.
В субботу самарцы оказались перед дилеммой: ехать на игру Швеция – Англия или сразу в фан-зону, чтобы там топить за Россию? На счастье тех, кто решил успеть всё, англичане обошлись без овертайма, с «Самара Арены» можно было двинуться на другой конец мегаполиса за 2 часа до начала игры России.
Машину я решил оставить у дома и двинуться к площади на общественном транспорте, наивно полагая, что придёт хотя бы один из трёх подходящих маршрутов, интервал движения между которыми обычно составляет 5-10 минут. Но все автобусы отправили по маршрутам стадионных шатлов, потому план провалился. Пришлось ехать окольными путями, на том же шатле, а потом топать 4 квартала. Оправданий нет, тут я виноват сам: где-то полчаса были потеряны. Но в очереди на входе я всё же оказался минут за 40 начала игры, что давало надежду. Как и окончание концерта L’One, но его фанаты не торопились покидать площадь.
Очередь очень медленно продвигалась, но было непонятно, за счёт чего: люди проходили внутрь или разворачивались и уходили? В итоге проход действительно закрыли, но полицейские не спешили убивать надежду и отмалчивались вместо того, чтобы чётко сказать: «Пускать больше не будем, уходите!». Вместо этого предлагали подождать. Ближе к началу матча авангард очереди прошёл первый кордон, началась давка. Народ рвался вперёд, к ограждениям. Но матч начался, а ситуация не менялась. Те, у кого при большой нагрузке на сеть не слетел интернет, поднимали смартфоны вверх и транслировали игру сзади стоящим. Вот что значит установка дополнительных экранов в Фан Фесте.
Правда, трансляции на смартфонах шли с большой задержкой, поэтому о голе Черышева мы узнали на пару минут раньше, чем его увидели. Но по вялому возгласу с площади было не сказать, что Fan Fest переполнен. А вот чаша терпения, естественно, переполнялась. На видео мне удалось заснять только концовку заряда «Про-пус-кай!» просто потому что люди стояли очень плотно и достать телефон было не так легко. Осторожно: ненормативная лексика (18+)
Ряды, естественно, редели. Удивляло и радовало, что публика подобралась самая что ни на есть разношёрстная. Я бы даже не сказал, мужчин было намного больше. Причём женщины были самого разного возраста: и пенсионного (хотя сейчас, возможно, уже нет), и среднего, надеялись попасть в фан-зону и молоденькие девушки. Некоторые – просто красотки.
Но красотки потихоньку уходили в более интересные места, а мой коллега Иван Долинин, всё же добравшийся до площади с женой на скоростном трамвае (который упёрся в другие и ехал со скорость 5 км/ч, когда ехал), тем временем бродил вокруг фан феста. Обойдя почти все из 8 входов, он всё-таки нашёл тот, где пускали. Располагался он метрах в 50 от моего, но там людей пускали, а на моём – нет.
Перерыв дал болельщикам возможность пообщаться с органами правопорядка и понадеяться, что будет произведена замена тех, кто ушёл из фан-зоны в перерыве, на них. Но у сотрудников правопорядка не было приказа пускать, а попыток получить его они не предпринимали. Ещё бы, это надо ограждения убирать, досмотры проводить, ну кому оно надо?
На 50 минуте я наконец понял, что ничего не изменится. Хотя пустить кучку людей, оставшихся у ограждения, не было проблемой. Место внутри, как сообщил коллега Долинин, имелось.
Желания искать какие-то другие входы, конечно, уже не было – хотелось уйти от этих баррикад подальше. Я мог бы зайти в фан-зону гораздо раньше, через вход для сми, если бы получил соответствующую аккредитацию, но бросать приятеля совсем не хотелось, да и там бы пришлось стоять без друзей на отдельной трибуне. Но намерение постоять с простыми болельщиками провалилось, хотя на первых минутах атмосфера в толпе была вполне себе забавной.
В итоге мы с приятелем двинулись по перекрытым центральным улочкам в поисках пива и телевизора. Все близлежащие заведения были заполнены людьми, во многом иностранцами. Удар Перишича в штангу мы видели в компании забивших паб англичан, а 2 тайм досматривали под «Эль Тигре Фалькао».
Пройдя с десяток совершенно разных заведений (пустовало только одно, где не показывали футбол), мы наконец наткнулись на пивнушку, в которой очередь двигалась с такой скоростью, будто на кассе оформлялся трансфер Роналду в «Ювентус». Зато там было 3 больших телевизора, на которых было хорошо видно, как Вида поверг всех в шок и как Фернандес вытащил безнадёжный матч.
Во время серии пенальти было, конечно, не до съёмок. А после неё и недолгого скандирования «молодцы», несмотря на поражение, просто хотелось накидаться. Самара не думала спать, но вместо того, чтобы устроить на улицах грандиозный праздник, публика двинулась домой на неожиданно пущенных ночных трамваях. Впрочем, те, кто решил избежать толкучки на выходе и остался на DJ-set на площади Куйбышева, застали трамваи, направлявшиеся только в депо. Такси, естественно, тоже было не заказать.
По дороге домой в тихом и пришибленном трамвае наворачивались слёзы от мысли, какой праздник мог бы случиться. Да, была победа над Испанией, но тот матч игрался не в субботу вечером, да и наши не успели убедить болельщиков, что они способны на чудеса и надо выходить на улицы праздновать. Победа над Хорватией была бы беспрецедентным праздником для Самары, но огромному количеству людей всех категорий и возрастов оставалось только разбредаться по домам или искать пиво и встречать рассвет на Волге. Разочарование от поражения сборной и одновременная гордость за команду перебила негодование от кордонов на входе в fan fest, но вопросы всё-таки остались.
Даже если в фан-зоне не было свободного места (хотя оно было) и я опоздал, почему сразу нельзя было ясно и чётко сказать, что никого больше не пустят, дабы люди не тратили время у ограждений? К чему эти «ждите», «не знаем» и «приказа не было»?
Почему, если я опоздал и фан-зона была переполнена, люди, пришедшие после меня, спокойно зашли через другой вход?
Эта статья должна была заканчиваться фразой про то, что больше в самарскую фан-зону я, конечно, ни ногой, но это и так понятно – матчей сборной России на ЧМ всё равно больше не будет. От учёта и исправления ошибок организаторами уже ни тепло ни холодно: в следующий раз такая толпа в Самаре соберётся посмотреть футбол, возможно, лет через… возможно, не соберётся никогда.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
В субботу самарцы оказались перед дилеммой: ехать на игру Швеция – Англия или сразу в фан-зону, чтобы там топить за Россию? На счастье тех, кто решил успеть всё, англичане обошлись без овертайма, с «Самара Арены» можно было двинуться на другой конец мегаполиса за 2 часа до начала игры России.
Машину я решил оставить у дома и двинуться к площади на общественном транспорте, наивно полагая, что придёт хотя бы один из трёх подходящих маршрутов, интервал движения между которыми обычно составляет 5-10 минут. Но все автобусы отправили по маршрутам стадионных шатлов, потому план провалился. Пришлось ехать окольными путями, на том же шатле, а потом топать 4 квартала. Оправданий нет, тут я виноват сам: где-то полчаса были потеряны. Но в очереди на входе я всё же оказался минут за 40 начала игры, что давало надежду. Как и окончание концерта L’One, но его фанаты не торопились покидать площадь.
Вся Самара пытается уместиться в фан-зоне #РоссияХорватия pic.twitter.com/L6MA1fRlYT— Роман Гуськов (@GuskovRoman) July 7, 2018
Очередь очень медленно продвигалась, но было непонятно, за счёт чего: люди проходили внутрь или разворачивались и уходили? В итоге проход действительно закрыли, но полицейские не спешили убивать надежду и отмалчивались вместо того, чтобы чётко сказать: «Пускать больше не будем, уходите!». Вместо этого предлагали подождать. Ближе к началу матча авангард очереди прошёл первый кордон, началась давка. Народ рвался вперёд, к ограждениям. Но матч начался, а ситуация не менялась. Те, у кого при большой нагрузке на сеть не слетел интернет, поднимали смартфоны вверх и транслировали игру сзади стоящим. Вот что значит установка дополнительных экранов в Фан Фесте.
Смотрим вот так. Отличный большой экран #РоссияХорватия pic.twitter.com/UErEVRgewh— Роман Гуськов (@GuskovRoman) July 7, 2018
Правда, трансляции на смартфонах шли с большой задержкой, поэтому о голе Черышева мы узнали на пару минут раньше, чем его увидели. Но по вялому возгласу с площади было не сказать, что Fan Fest переполнен. А вот чаша терпения, естественно, переполнялась. На видео мне удалось заснять только концовку заряда «Про-пус-кай!» просто потому что люди стояли очень плотно и достать телефон было не так легко. Осторожно: ненормативная лексика (18+)
ПРАПУСКАЙ #РоссияХорватия pic.twitter.com/oK5AcNAUbO— Роман Гуськов (@GuskovRoman) July 7, 2018
Ряды, естественно, редели. Удивляло и радовало, что публика подобралась самая что ни на есть разношёрстная. Я бы даже не сказал, мужчин было намного больше. Причём женщины были самого разного возраста: и пенсионного (хотя сейчас, возможно, уже нет), и среднего, надеялись попасть в фан-зону и молоденькие девушки. Некоторые – просто красотки.
Но красотки потихоньку уходили в более интересные места, а мой коллега Иван Долинин, всё же добравшийся до площади с женой на скоростном трамвае (который упёрся в другие и ехал со скорость 5 км/ч, когда ехал), тем временем бродил вокруг фан феста. Обойдя почти все из 8 входов, он всё-таки нашёл тот, где пускали. Располагался он метрах в 50 от моего, но там людей пускали, а на моём – нет.
Прошел в фан-зону одновременно с голом Черышева) считаю, это большой успех)) спасибо, что подождать с голами)) pic.twitter.com/aw0KyOmHCA— Иван Долинин (@Dolinin_Ivan) July 7, 2018
Перерыв дал болельщикам возможность пообщаться с органами правопорядка и понадеяться, что будет произведена замена тех, кто ушёл из фан-зоны в перерыве, на них. Но у сотрудников правопорядка не было приказа пускать, а попыток получить его они не предпринимали. Ещё бы, это надо ограждения убирать, досмотры проводить, ну кому оно надо?
Любая миниатюра "Разговор со стенами". Второй тайм начинается #РоссияХорватия #ЧМ2018 pic.twitter.com/pIJjRKcJi6— Роман Гуськов (@GuskovRoman) July 7, 2018
На 50 минуте я наконец понял, что ничего не изменится. Хотя пустить кучку людей, оставшихся у ограждения, не было проблемой. Место внутри, как сообщил коллега Долинин, имелось.
Огромная толпа. Если ее пустить, самая большая площадь Европы просто лопнет pic.twitter.com/AyHYykUHFM— Роман Гуськов (@GuskovRoman) July 7, 2018
Желания искать какие-то другие входы, конечно, уже не было – хотелось уйти от этих баррикад подальше. Я мог бы зайти в фан-зону гораздо раньше, через вход для сми, если бы получил соответствующую аккредитацию, но бросать приятеля совсем не хотелось, да и там бы пришлось стоять без друзей на отдельной трибуне. Но намерение постоять с простыми болельщиками провалилось, хотя на первых минутах атмосфера в толпе была вполне себе забавной.
В итоге мы с приятелем двинулись по перекрытым центральным улочкам в поисках пива и телевизора. Все близлежащие заведения были заполнены людьми, во многом иностранцами. Удар Перишича в штангу мы видели в компании забивших паб англичан, а 2 тайм досматривали под «Эль Тигре Фалькао».
Пройдя с десяток совершенно разных заведений (пустовало только одно, где не показывали футбол), мы наконец наткнулись на пивнушку, в которой очередь двигалась с такой скоростью, будто на кассе оформлялся трансфер Роналду в «Ювентус». Зато там было 3 больших телевизора, на которых было хорошо видно, как Вида поверг всех в шок и как Фернандес вытащил безнадёжный матч.
После момента, который внезапно вернул надежду. Трудно сказать, как я никого не облил и не ударил, прежде чем напрыгался и схватил телефон pic.twitter.com/CILz0gyPaE— Роман Гуськов (@GuskovRoman) July 8, 2018
Во время серии пенальти было, конечно, не до съёмок. А после неё и недолгого скандирования «молодцы», несмотря на поражение, просто хотелось накидаться. Самара не думала спать, но вместо того, чтобы устроить на улицах грандиозный праздник, публика двинулась домой на неожиданно пущенных ночных трамваях. Впрочем, те, кто решил избежать толкучки на выходе и остался на DJ-set на площади Куйбышева, застали трамваи, направлявшиеся только в депо. Такси, естественно, тоже было не заказать.
По дороге домой в тихом и пришибленном трамвае наворачивались слёзы от мысли, какой праздник мог бы случиться. Да, была победа над Испанией, но тот матч игрался не в субботу вечером, да и наши не успели убедить болельщиков, что они способны на чудеса и надо выходить на улицы праздновать. Победа над Хорватией была бы беспрецедентным праздником для Самары, но огромному количеству людей всех категорий и возрастов оставалось только разбредаться по домам или искать пиво и встречать рассвет на Волге. Разочарование от поражения сборной и одновременная гордость за команду перебила негодование от кордонов на входе в fan fest, но вопросы всё-таки остались.
Даже если в фан-зоне не было свободного места (хотя оно было) и я опоздал, почему сразу нельзя было ясно и чётко сказать, что никого больше не пустят, дабы люди не тратили время у ограждений? К чему эти «ждите», «не знаем» и «приказа не было»?
Почему, если я опоздал и фан-зона была переполнена, люди, пришедшие после меня, спокойно зашли через другой вход?
Эта статья должна была заканчиваться фразой про то, что больше в самарскую фан-зону я, конечно, ни ногой, но это и так понятно – матчей сборной России на ЧМ всё равно больше не будет. От учёта и исправления ошибок организаторами уже ни тепло ни холодно: в следующий раз такая толпа в Самаре соберётся посмотреть футбол, возможно, лет через… возможно, не соберётся никогда.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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