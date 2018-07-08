Not best fan fest. Как самарцы пытались посмотреть игру сборной России

Прошел в фан-зону одновременно с голом Черышева) считаю, это большой успех)) спасибо, что подождать с голами)) pic.twitter.com/aw0KyOmHCA

После момента, который внезапно вернул надежду. Трудно сказать, как я никого не облил и не ударил, прежде чем напрыгался и схватил телефон pic.twitter.com/CILz0gyPaE