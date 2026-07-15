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Месси проводит 33-й матч на чемпионатах мира

Полуфинальный матч против сборной Англии стал для капитана Аргентины Лионеля Месси 33-м на чемпионатах мира.
Фото: ФИФА
По этому показателю 39-летний форвард остаётся абсолютным рекордсменом в истории мировых первенств.

Если аргентинцы добьются победы, то в финале чемпионата мира - 2026 встретятся со сборной Испании, которая накануне со счётом 2:0 обыграла Францию. В случае поражения команда Лионеля Скалони сыграет с французами в матче за третье место.

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