Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Англия
1 - 2 1 2
АргентинаЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
2 - 1 2 1
ФакелЗавершен

Гасилин оценил полуфинал Франция - Испания

Бывший нападающий "Зенита" Алексей Гасилин считает, что исход полуфинального матча чемпионата мира - 2026 между Испанией и Францией решила командная игра.
Фото: ФИФА
По мнению экс-футболиста, Луис де ла Фуэнте тактически превзошёл Дидье Дешама.

- Индивидуальность проиграла системности, а де ла Фуэнте полностью переиграл Дешама, который рассчитывал на чудо и индивидуальное мастерство, но этого оказалось недостаточно, - приводит слова Гасилина "Матч ТВ".

Полуфинальная встреча завершилась победой испанской сборной со счётом 2:0. Команда Луиса де ла Фуэнте первой вышла в финал мирового первенства, где встретится с победителем пары Англия - Аргентина. Франции же предстоит сыграть в матче за третье место.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится