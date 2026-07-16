Гасилин оценил полуфинал Франция - Испания

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- Индивидуальность проиграла системности, а де ла Фуэнте полностью переиграл Дешама, который рассчитывал на чудо и индивидуальное мастерство, но этого оказалось недостаточно, - приводит слова Гасилина "Матч ТВ"

По мнению экс-футболиста, Луис де ла Фуэнте тактически превзошёл Дидье Дешама.Полуфинальная встреча завершилась победой испанской сборной со счётом 2:0. Команда Луиса де ла Фуэнте первой вышла в финал мирового первенства, где встретится с победителем пары Англия - Аргентина. Франции же предстоит сыграть в матче за третье место.