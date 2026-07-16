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Быстров - о Франции в матче с Испанией: это тихий ужас

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров жёстко прошёлся по игре сборной Франции после её поражения от Испании в полуфинале чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
По мнению экс-футболиста, "трёхцветные" провели один из худших матчей на турнире и не сумели навязать борьбу сопернику.

- Это не чемпионат мира, а первенство водокачки. Испанцы - молодцы, а французы - это тихий ужас: ни одного обыгрыша один в один, Мбаппе даже не вспотел, глупые ошибки какие-то, - приводит слова Быстрова "Спорт День за Днём".

Полуфинальная встреча завершилась победой испанцев со счётом 2:0. Франция лишилась шансов на титул и теперь поборется за бронзовые медали с проигравшим в паре Англия - Аргентина.

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