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Первый тайм матча Англия - Аргентина завершился вничью

Завершился первый тайм полуфинального матча чемпионата мира - 2026 между сборными Англии и Аргентины.
Фото: ФИФА
На перерыв команды ушли при счёте 0:0, так и не сумев открыть счёт.

Победитель этого противостояния выйдет в финал мирового первенства, где встретится со сборной Испании, накануне обыгравшей Францию (2:0). Проигравшая команда сыграет с французами в матче за третье место.

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