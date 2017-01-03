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Агент: Шкулетичу пришло письмо, что он не нужен тренерскому штабу Семина

Иван Аджич, агент нападающего "Локомотива" Петара Шкулетича сообщил, что железнодорожники не рассчитывают на его клиента.

"В 20-х числах декабря Петару на электронную почту пришло письмо о том, что тренерский штаб Семина на него не рассчитывает и его не берут на предсезонные сборы.

Сейчас официальных предложений по Шкулетичу от других клубов нет. У игрока на руках действующий контракт до лета 2018 года и он намерен бороться за место в составе", - цитирует агента .

Ранее стало известно, что на Шкулетича претендует «Легия».

В 10 матчах текущего чемпионата России форвард забил 2 гола.
Теги: Шкулетич Локомотив
Сегодня, 09:20
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