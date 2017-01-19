"Манчестер Сити" объявил о подписании форварда Габриэла Жезуса

Нападающий "Палмейраса" Габриэль Жезус стал игроком "Манчестер Сити", информирует пресс-служба английского клуба.Подробности трансфера бразильца в стан "горожан" не сообщаются. В минувшем году Жесус выходил на поле 39 раз и забил 17 мячей.