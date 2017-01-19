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"Манчестер Сити" объявил о подписании форварда Габриэла Жезуса

Нападающий "Палмейраса" Габриэль Жезус стал игроком "Манчестер Сити", информирует пресс-служба английского клуба.

Подробности трансфера бразильца в стан "горожан" не сообщаются. В минувшем году Жесус выходил на поле 39 раз и забил 17 мячей.

"Манчестер Сити" объявил о подписании форварда Габриэла Жезуса
Теги: Манчестер Сити
Сегодня, 13:50
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