Генеральный директор ФК "Химки" Василий Иванов высказался на счёт финансовой и спортивной судьбы подмосковного клуба.
"Пока не приняли решения об игре в РПЛ. 23-го числа будет исполком, до понедельника примем окончательное решение в клубе. По поводу спонсора: ведутся переговоры, заключительная стадия. Естественно, от этого будет зависеть игра в РПЛ, — приводит слова управленца портал sport24.
В прошедшем досрочно завершившемся из-за пандемии коронавируса чемпионате ФНЛ "Химки" заняли второе место, опередив "Чертаново" только по дополнительным показателям.
Отметим, что сезон на этом для "Химок" не закончился, в ближайшее воскресенье они поборются за выход в финал Кубка России с "Уралом". Игра пройдёт в Екатеринбурге.
"Переговоры по поводу спонсора находятся на заключительной стадии". Иванов - о перспективах "Химок"
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