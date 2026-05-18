Игрок "Оренбурга" Жезус заявил, что ещё недавно даже не думал о переезде в Россию

Нападающий "Оренбурга" Алешандре Жезус рассказал о деталях своего перехода в российский клуб.
Фото: ФК "Оренбург"
Бразилец признался, что до заинтересованности оренбургского клуба даже не задумывался о том, что будет выступать в России.

"У меня никогда не было мыслей переехать играть в Россию. Но как только появился такой шанс, я сразу загорелся, был очень мотивирован. С детства мечтал попробовать свои силы в другой стране.

С агентом связались представители "Оренбурга", а он уже рассказал об интересе из России мне. Всё выглядело очень серьёзно и профессионально, поэтому я быстро принял решение о переходе. Счастлив, что сейчас играю здесь", — отметил Жезус в беседе с "Матч ТВ".

Алешандре Жезус перешёл в "Оренбург" из "Ботафого" Рибейран-Прету в августе 2025 года за 500 тыс. евро. В составе оренбургской команды в сезоне 2025/2026 форвард провёл 19 матчей, забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу.

Контракт Жезуса с "Оренбургом" рассчитан до июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 600 тыс. евро.

