Российский тренер отреагировал на возможный переход Батракова в "ПСЖ"

Сергей Ташуев высказался о возможном переходе полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в "ПСЖ".
Фото: ФК "Локомотив"
Специалист считает, что молодому хавбеку пока будет непросто конкурировать с футболистами французского гранда.

- Все возможно, но, я думаю, что сегодня составить конкуренцию тем футболистам, что есть в "ПСЖ", ему будет очень сложно, - передаёт слова Ташуева "РБ Спорт".

При этом тренер отметил, что Батракову необходимо продолжать прогрессировать, чтобы в будущем сделать следующий шаг в карьере.

В завершившемся сезоне 20-летний игрок стал одним из лидеров "Локомотива". Во всех поединках Батраков провёл 36 матчей, в которых набрал 29 результативных действий - 17 голов и 12 ассистов на партнёров. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.

