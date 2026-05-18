Российский тренер отреагировал на возможный переход Батракова в "ПСЖ"

- Все возможно, но, я думаю, что сегодня составить конкуренцию тем футболистам, что есть в "ПСЖ", ему будет очень сложно, - передаёт слова Ташуева "РБ Спорт".
При этом тренер отметил, что Батракову необходимо продолжать прогрессировать, чтобы в будущем сделать следующий шаг в карьере.
В завершившемся сезоне 20-летний игрок стал одним из лидеров "Локомотива". Во всех поединках Батраков провёл 36 матчей, в которых набрал 29 результативных действий - 17 голов и 12 ассистов на партнёров. По данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 25 миллионов евро.