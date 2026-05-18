Ещенко выделил лучшего игрока сезона в "Спартаке"

Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, кого считает лучшим футболистом команды в сезоне 2025/2026.
Фото: ФК "Спартак"
В Российской Премьер-Лиге прошедшего сезона красно-белые заняли 4-е место.

"Я бы отметил Зобнина. Стабильный футболист, который играет не ниже своего уровня и закрывает все дыры в "Спартаке".

Он выступает уверенно на протяжении последних лет", — отметил Ещенко в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

В РПЛ-2025/26 Роман Зобнин провёл 25 матчей, забил 2 мяча и отдал одну результативную передачу. В текущем розыгрыше Кубка России на его счету — 10 игр, один гол и один ассист.

Последний матч сезона "Спартак" проведёт в воскресенье, 24 мая, с "Краснодаром". Суперфинал Кубка России пройдёт на стадионе "Лужники" в Москве. Начало — в 18:00 мск.

