- Большой клуб в резюме не был ключевым критерием. Мы искали тренера, который разделяет видение клуба, сможет вывести команду и игроков на новый уровень. Мы ставим перед клубом высокие цели и планируем в ближайшие годы выйти в РПЛ, но для нас не менее важно играть в привлекательный футбол, быть тактически гибкими. Как итог, Рамон оказался лучшим кандидатом на эту роль, - передает слова Власова Metaratings.
49-летний испанский специалист Рамон Трибульетч 10 декабря был назначен на должность главного тренера тольяттинского "Акрона". В период с июля 2010 года по июнь 2019 года Трибульетч возглавлял новозеландский "Окленд Сити". "Акрон" завершил осеннюю часть розыгрыша Футбольной национальной лиги на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 36 очков в 25 матчах. Отставание тольяттинцев от четвертой строчки, дающей право сыграть в стыковых матчах за выход в РПЛ, составляет 7 очков. Следующий матч в ФНЛ "Акрон" проведет 6 марта 2022 года на своем поле, его соперником будет занимающий десятую строчку в таблице московский "Велес".
Гендиректор "Акрона": ставим высокие цели и планируем в ближайшие годы выйти в РПЛ
Генеральный директор выступающего в ФНЛ "Акрона" Алексей Власов прокомментировал назначение нового главного тренера клуба - испанца Рамона Трибульетча.
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