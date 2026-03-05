Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Арсенал Тула
18:30
ЛокомотивНе начат
Динамо
20:45
СпартакНе начат

Ромащенко поделился ожиданиями от матча "Динамо" - "Спартак" в Кубке России

Экс-игрок "Динамо" Максим Ромащенко высказался о предстоящем матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против "Спартака".
Фото: РПЛ
"Матчи между "Динамо" и "Спартаком" стали за последние годы уже кубковой классикой. В них всегда нерв игры накален до предела, и в этот раз будет так же.

У обеих команд, по сути, новые главные тренеры, и главный фокус сделан на победу именно в Кубке, так что игра приобретает особую важность", - сказал Ромащенко.

Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между "Динамо" и "Спартаком" состоится сегодня, 5 марта. Московское дерби пройдет на домашнем стадионе бело-голубых на "ВТБ Арена", стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени. Главный судья игры - Иван Абросимов.

Ответная встреча между командами на "Лукойл Арене" запланирована на 18 марта. Победитель сыграет с победителем пары ЦСКА - "Краснодар".

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится