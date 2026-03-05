Ромащенко поделился ожиданиями от матча "Динамо" - "Спартак" в Кубке России

У обеих команд, по сути, новые главные тренеры, и главный фокус сделан на победу именно в Кубке, так что игра приобретает особую важность", - сказал Ромащенко.
Первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между "Динамо" и "Спартаком" состоится сегодня, 5 марта. Московское дерби пройдет на домашнем стадионе бело-голубых на "ВТБ Арена", стартовый свисток прозвучит в 20:30 по столичному времени. Главный судья игры - Иван Абросимов.
Ответная встреча между командами на "Лукойл Арене" запланирована на 18 марта. Победитель сыграет с победителем пары ЦСКА - "Краснодар".
Источник: "СЭ"